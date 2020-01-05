Haberler » Güncel » İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı - Haber

İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.

05.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:44 İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle 'yı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinde ABD'ye destek verdiği ifade edildi.
Açıklamada, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Tahran yönetiminin, ABD'nin Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak'taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:14   Erdoğan: "(İdlib) Putin ile konuşacağız. Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım,... - Haber
22:12   Denizli'de kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Haber
22:08   Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu - Haber
22:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sayın Merkel ile görüşmem var" - Haber
22:06   Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını... - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
5.01.2020 22:16:38