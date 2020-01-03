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İran ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı

İran, ABD'yi temsil eden İsviçre Büyükelçisi'ni ikinci kez Dışişleri'ne çağırdı. İran, ABD'ye yanıtını İsviçre Büyükelçisi'ne iletecek.

03.01.2020 20:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:41

Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesine Tahran'dan peş peşe hamleler geliyor.

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

İran ABD'yi temsil eden Büyükelçisi'ni 2. kez Dışişleri'ne çağırdı. Habertürk'ün aktardığına göre, İran'ın ABD'ye yanıtını İsviçre Büyükelçisi'ne ileteceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen füze saldırısı sonrasında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirilmiş, olayı ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) üstlenmişti.

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