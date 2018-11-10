İran Afgan Tutukluları Ülkelerine Teslim Etmek İstiyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:10



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:10

İran Meclisi Yargı ve Hukuk Komisyonu Üyesi Yahya Kemalpur, İran cezaevlerinde kapasitenin çok üstünde mahküm bulunmasından dolayı Afgan tutukluların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini söyledi.Kemalpur, Afgan iç savaşından kaçan milyonlarca insanın İran'a göç ettiğini ve bu kişilerin yaşam koşullarının standartların çok altında olması nedeniyle suça daha elverişli bir konumda olduklarını ifade etti.Afganların çoğunlukla İran'a kimliksiz giriş yaptığını, bunun da kontrolü zorlaştırdığını ve her türlü suçun işlenebilmesi için uygun ortamın oluşmasına neden olduğunu aktaran Kemalpur, "Kontrolsüz göç İran ile Afganlar arasında sosyal sorunlara yol açıyor. İran, Afganların uyuşturucu ticaretinin transit noktası ve bu alanda birçok cinayet işleniyor, büyük olaylar çıkıyor." dedi.İran Meclisi Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada İran cezaevlerindeki mahküm sayısının dünya standartlarının çok üstünde olduğuna, 200 kişi için yapılan cezaevlerinde bin 500 tutuklunun kaldığına dikkati çeken Kemalpur, cezaevlerindeki Afgan tutuklu sayısının da çok fazla olduğunu belirtti.Kemalpur, Afganistan yargı makamlarıyla görüşülerek Afgan tutukluların ülkelerine iade edilmesi gerektiğini kaydetti.