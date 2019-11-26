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İran ajanı mı ? Mevlevi cinayetinde yeni detaylar

Şişli'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi ile ilgili yürütülen soruşturmada şahsın ajan olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.

26.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:45İran ajanı mı ? Mevlevi cinayetinde yeni detaylar
'de öldürülen İranlı Mesut Mevlevi ile ilgili yürütülen soruşturmada şahsın ajan olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi. Mevlevi'nin 3 ay önce 'ye geldiği ve bilgisayar programcılığıyla uğraştığı öğrenildi.
Şişli'de 14 Kasım gecesi yolda yürürken tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybeden Mesut Mevlevi'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cinayeti soruşturan polis ekiplerinin şahısın İran eski istihbarat ajanı olduğu yönündeki iddialarını destekleyecek herhangi bir bilgiye ulaşamadığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Mesut Mevlevi'nin 3 ay önce Türkiye'ye geldiği, bilgisayar programcılığı ile uğraştığı belirtildi.
Mesut Mevlevi'ye ait bilgisayarlar ve cep telefonunun inceleme altında olduğu belirtilirken, konu ile ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.
(İHA)

Türkiye, Şişli, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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