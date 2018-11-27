27 Kasım 2018, 09:25
»»

İran Ankara Büyükelçiliği: Büyükelçi Fard Görev Süresi Dolduğu İçin Görevden Ayrıldı

İran Ankara Büyükelçiliği: Büyükelçi Fard Görev Süresi Dolduğu İçin Görevden Ayrıldı

İran Ankara Büyükelçiliği, İran'ın Türkiye'deki Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın, üç yıllık görev süresi dolduğu için görevden ayrıldığını açıkladı.

İran Ankara Büyükelçiliği, İran'ın Türkiye'deki Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın, üç yıllık görev süresi dolduğu için görevden ayrıldığını açıkladı.

Büyükelçilik Basın Müşavirliği, İran meclisinin çıkardığı "emeklilerin devlet kurumlarında çalışmasının yasaklanması" yasasının Büyükelçi Taherian'ı da kapsadığını ancak kendisinin aynı anda Ankara'daki üç yıllık görev  süresi dolduğu için "istifaya gerek olmadan" Tahran'a döndüğünü belirtti.

Söz konusu yasanın uygulanmasıyla aralarında cumhurbaşkanı yardımcıları, valiler, belediye başkanları ve bürokratların olduğu birçok üst düzey yetkili koltuğundan oldu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, diplomatları da kapsayan düzenlemenin, İran'ın Türkiye, Almanya ve BM'deki elçilerini de kapsadığını belirtmişti. - Tahran Türkiye,Ankara,İran
27 Kasım 2018 Salı 09:25