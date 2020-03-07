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İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı

Suriye'de Rusya, İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandı. Bu gelişme sonrası askerler karantinaya alınırken, karargah binası tahliye edildi.

07.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:08

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. İran'da koronavirüse yakalananların arasında devlet görevlilerinin ve askerlerin fazla olması dikkat çekiyor.

KARARGAHTA VİRÜS PANİĞİ

İran'da hızla yayılan koronavirüs komşu ülkeleri de tedirgin ederken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Yerel medyanın iddiasına göre; 'de , İran ve rejimin ortak kullandığı karargahda, 10 İran askerinde koronavirüse rastlandı.

KARARGAH BİNASI TAHLİYE EDİLDİ

Bu gelişme sonrası İranlı askerler Şam'da karantinaya alınırken karargah binası tahliye edildi.

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İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, İran, Dünya, Güncel


7.03.2020 11:41:42