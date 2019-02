Kaynak: AA

- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İran Atları Festivaliİran'ın farklı bölgelerinden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle etkinliklere katılan çocuk binicilerFestivalin organizatörü Ali Tahvildaran ile röportajİran Binicilik Federasyonu Güzellik Komitesi Başkanı Süheyl Yusufniya ile röportaj İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İran Atları Festivali kapılarını açtı.12 bin kişilik kapalı spor salonunda organize edilen festivalde İran'ın en meşhur 5 at cinsi Arap, Caspian, Kürt, Türkmen ve Kaşkay Türklerine ait Dereşur'un yanı sıra diğer at cinsleri de boy gösteriyor.İran'ın farklı bölgelerinden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle etkinliklere katılan çocuk biniciler, Caspian atlarının üzerinde hünerlerini sergiledi.Festivalin organizatörü Ali Tahvildaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 asil Arap atı ve 102 Caspian atının yer alacağı etkinlikle engel atlama başta olmak üzere birçok yarışmanın düzenleneceğini söyledi.Festivali, İran'da biniciliğe ilgiyi artırmak amacıyla düzenlediklerini belirten Tahvildaran, ülkenin iklimi ve coğrafyasıyla uyumlu 5 asil at cinsi bulunduğunu dile getirdi.Tahvildaran, sayılı asil atlardan Caspian, ülkenin en değerli atlarından biri olarak görülen Gülistan eyaletine bağlı Türkmen Sahra bölgesine ait Türkmen, dünya mirası listesine girmesini bekledikleri Kürt, Fars eyaletinde yaşayan Kaşkay Türklerine ait Dereşur ve Kirmanşah eyaletinde yetiştirilen Arap atlarının İran'ın en önemli 5 at cinsi olduğunu ifade etti.İran Binicilik Federasyonu Güzellik Komitesi Başkanı Süheyl Yusufniya da atlarla ilgilenen bir toplum olmaları nedeniyle halkın festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "At, tarihimizde özel bir yere sahiptir. Ülkemizde atçılık geleneği olan birçok millet var. Bu yüzden atlara yönelik de özel bir ilgi söz konusu." dedi.İran'ın kuzeyinde Caspian atlarının özel olarak çocukların eğitimi için yetiştirildiğini söyleyen Yusufniya, küçük yaştan itibaren binicilik eğitimi alan çocukların da festivalde yer aldığını kaydetti.Festival, 1 Mart'a kadar sürecek.