İran Yargısı, Babek Zencani'nin İnfazı İçin Dolandırdığı Paraların Geri Alınmasını Bekliyor

İran yargısı, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ünlü işadamı Babek Zencani İÇİN, "Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurt dışındaki ip uçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek." açıklamasını yaptı.

ZENCANİ'NİN İDAM CEZASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İran'da, 2.8 milyar dolar dolandırıcılık gerekçesiyle iki yıl önce hakkında idam kararı verilen ancak hala infaz edilmeyen Babek Zencani dosyasına yeniden gündeme geldi.

"DOLANDIRDIĞI PARALARI GERİ VERDİKTEN SONRA İDAM EDİLECEK"

İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, Zencani'nin özellikle yurt dışındaki mal varlığının tespiti ve geri getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, sanığın dolandırdığı paraları geri verdikten sonra infaz edileceğini bildirdi.

Zencani'nin neden idam edilmediğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadıki, "Zencani, suiistimal ettiği mallarının tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir. Ancak malların bir kısmı yurt dışında olduğundan şu an onlara ulaşamıyoruz. Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurt dışındaki ip uçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek." diye konuştu.

İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ

Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Zencani, Mart 2016'da idam cezasına mahkum edilmiş, ünlü iş adamının itirazı üzerine karar, Aralık 2016'da yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştı.