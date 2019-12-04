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İran Başkonsolosu Soltanzaden, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:02İran Başkonsolosu Soltanzaden, AA'nın
'ın Başkonsolosu Sajad Soltanzaden, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret eden Başkonsolos Soltanzaden, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Soltanzaden, ziyarette yaptığı konuşmada, kardeşlik bağları yüz yıllardır süre gelen İran ve Türkiye arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Ülkelerimiz arasında derin bağlar bulunuyor. ajanslarının kamuoyunun bilgilendirmesi açısından çok önemli görevleri var. Bizim önemli görevlerimizden biri de iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmektir." dedi.
Bekar da AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları hakkında bilgi vererek, bir asır önce kurulan AA'nın, aralarında İran'ın da bulunduğu çok sayıda ülkede ofisinin olduğunu ve 13 dilde uluslararası habercilik kriterlerine uygun sorumlu bir yayıncılık yaptığını anlattı.
Soltanzaden, daha sonra AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "" kategorisindeki fotoğrafların yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Her bir fotoğrafı seçerken zorlandığını dile getiren Soltanzaden, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğrafını seçti.
Tuncay Bekar, ziyaret sonunda Soltanzaden'e AA muhabirlerince çekilen Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'nin fotoğrafını hediye etti.

Anadolu Ajansı, Tuncay Bekar, Erzurum, İran, Güncel

Kaynak: AA

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