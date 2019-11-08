Haberler » Güncel » İran Basra Körfezi'nde insansız hava aracı düşürdü - Haber

İran Basra Körfezi'nde insansız hava aracı düşürdü

İran ordusunun, Huzistan eyaletine bağlı Basra Körfezi kıyısındaki Mahşehr kentinde insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı.

08.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:08 İran Basra Körfezi'nde insansız hava aracı düşürdü
ordusunun, Huzistan eyaletine bağlı Basra Körfezi kıyısındaki Mahşehr kentinde insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı.
İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'deki habere göre, Körfez'deki Mahşehr Limanı'nda konuşlu "Mirsad" adlı orta menzilli hava savunma sistemleri, kime ait olduğu henüz belirlenemeyen bir İHA'yı düşürdü.
Haberde aynı eyalete bağlı Bender İmam Humeyni kentindeki halkın da fırlatılan füzenin sesini duyduklarını aktardıkları belirtildi.
Bu arada Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı da bir İHA'nın düşürüldüğünü aboneleriyle paylaştı.

İnsansız Hava Aracı, Basra Körfezi, Körfez, İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50   Sedanur'un öldürülmesi davasında, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı
15:50   25 yıl ceza aldı, 'Adaletiniz bu mu?' diye bağırdı
15:45   Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
15:50   FETÖ sanığı eski astsubaya etkin pişmanlık indirimi
15:50   Honda Motosiklet Türkiye, yılın "en cool" motosiklet markası seçildi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:52:08