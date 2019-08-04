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İran Basra Körfezi'nde yabancı tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu, tankerdeki yabancı uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı.

04.08.2019 12:55 İran Basra Körfezi'nde yabancı tankere el koydu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde 700 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu, tankerdeki yabancı uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti.
Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi.

Devrim Muhafızları, Basra Körfezi, İran, Güncel

Kaynak: AA

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