İran, Benzin İhracatına Başlayacak

ABD
'nin dayattığı yaptırımlara rağmen İran
hükümeti, işlenmiş petrol ihracatına başlanılacağını açıkladı.
İran yönetimi, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ambargonun aşılacağını açıkladı. İranlı yetkililer, ABD'nin dayattığı yaptırımlara rağmen benzin üretiminde iç pazara yeter hale geldiğine dikkat çekerek, benzin ihraç edecek konuma gelindiğini bildirdi.
Yaptırımların en kırılgan noktasının benzin ithalatı olduğunun altını çizen İranlı yetkililer, ham petrol ihracatına uygulanan ambargonun aşımı için benzin ve mazot gibi yakıtların ihraç edileceğini belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri,İran
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:51