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İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı

İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, 8 Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanının, protestolar hakkında dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

27.11.2019 20:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:08İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı

İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, 8 Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ajanının, protestolar hakkında dışarıya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

İran'ın resmi ajansı IRNA'daki habere göre, İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, CIA ajanı olduğu iddiasıyla 6 kişiyi protestolar sırasında, 2 kişiyi de ülkeden çıkış yaptıkları sırada gözaltına aldığını duyurdu. Yerel medyada paylaşılan bilgiye göre, söz konusu 8 kişi, protestolarda aktif rol oynayarak ellerindeki rapor ve görüntüleri İran dışına sızdırmakla suçlanıyor.

7 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi Hüseyni, geçtiğimiz hafta İran'ın 28 iline yayılan protesto gösterilerinde 7 bin kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran medyasında yer alan haberlerde Hüseyni'nin, dün sabah itibari ile güvenlik yetkililerinin gözaltına aldığı kişilerin 7 bin olduğunu söylediği kaydedildi.

Fars haber ajansına göre 18 Kasım'dan bu yana devam eden protesto gösterilerinde binlerce kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, ülke genelinde düzenlenen protestolara 87 bin 400 kişinin katıldığı belirtildi.


İran, Dünya

Kaynak: DHA

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