Haberler» 3. Sayfa» Haber

İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve yarın kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.

21.07.2019 21:21 İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ABD ve başka ülkeler adına casusluk yapanların tespit edildiğini ve yarın kimliklerinin açıklanacağını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, kabine toplantısı ardından başkent Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Alevi, ABD ve diğer ülkeler adına ajanlık yapan bir grup kişinin tutuklandığını açıkladı. Alevi, "Muhtelif yerlerde ve hassas merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişiler tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" dedi.

Öte yandan Alevi, casuslukla yargılanan kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını söyledi. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:30   Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici tutuklandı
21:30   Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
21:21   İran, bir grup ajanın yakalandığını duyurdu
21:12   Otomobil alev alev yandı
21:11   Edirne'deki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
19:56   Burdur'da firma sahibi iş yerinde ölü olarak bulundu
19:54   Motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandı