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İran Büyükelçisi Farazmand: "Hazreti Mevlana, İran ile Türkiye'nin ortak sembolüdür"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Hazreti Mevlana'nın İran ile Türkiye'nin ortak bir sembolü olduğunu söyledi.

18.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:40İran Büyükelçisi Farazmand:
'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Hazreti Mevlana'nın İran ile 'nin ortak bir sembolü olduğunu söyledi.
Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri münasebetiyle 'da bulunan Farazmand, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetlisi olarak Konya'da bulunduğunu dile getiren Farazmand, "Bu günlerde Mevlana Türbesi etrafındaki İranlı turistlerin yoğunluğu dikkati çekiyor. İranlıları buraya cezbeden faktör, Mevlana ve iki ülke arasındaki ortak kültürdür. Hazreti Mevlana, İran ile Türkiye'nin ortak bir semboldür." dedi.
İranlıların, komşusu olması dolayısıyla Türkiye'nin şehirlerini gezmeye ve iş birliği konularında fikir alış verinde bulunmaya çalıştığını belirten Farazmand, şöyle devam etti:
"Selçuk Üniversitesinde 200 İranlı öğrenim görüyor. Bu üniversitedeki Mevlana Araştırmaları Enstitüsünü ziyaret ettim. Bazı iş birliği konularında görüş alış verişinde bulunduk. Toplantıda, İran'da Farsça, ilahiyat ve tarih bölümlerinde okuyacak belirli sayıda Türk öğrencisine burs verilmesi, Türkiye'deki İranlı öğrencilerin sorunları ve Türkiye üniversitelerinin İran yüksek öğrenim sistemindeki sıralamaları gibi konular ele alındı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile İran'ın sınır illerinin yanı sıra merkezi kentlerin ilişkilerini arttırma konusunu görüştük."
Farazmand, "Her yıl Şeb-i Aruz Programı başlamadan bir kaç ay önce, Konya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bu kente ziyaret edecek İran vatandaşları ve sanatçılarına yardımcı olunması konusunda bir araya gelme kararı aldık." dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Türkiye, Konya, İran, Güncel

Kaynak: AA

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