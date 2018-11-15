İran Büyükelçisi Fard ile Van Zirvesi

15 Kasım 2018 Perşembe 15:53



15 Kasım 2018 Perşembe 15:53

AK Parti Van Milletvekili ve Dostluk Grup Başkanı Osman Nuri Gülaçar, Dostluk Grup üyeleri Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal'ın bulunduğu Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard'ı ziyaret etti.Bölgesel ve ikili ilişkilerin konuşulduğu zirveye Büyükelçi Yardımcısı Ali Asghar Mehrabı, Siyasi Müsteşar Jebrail Mohammadzadeh, Ekonomi Müsteşarı Alireza Caferbeyglu ve Dış Politikadan sorumlu Daryuş Abdullahi de katıldı. Burada konuşan Dostluk Grubu Başkanı Osman Nuri Gülaçar, İbn-i Haldun'un "coğrafyamız kaderimizdir" sözünden alıntı yaparak, "İran ile aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Bizler buralıyız, komşuyuz. Farklılıklarımız olabilir, ancak ortak paydada buluşabilmeliyiz. Çeşitli konularda kendimizi ve bölgemizi dış dünyaya karşı korumalıyız" dedi.Ambargo konusuna da değinen Gülaçar, siyasi farklılıklar üzerinden ortaya çıkan bu yaptırımların, doğrudan İran ekonomisini etkilediğini belirtti. ABD'nin uygulamaya başladığı ambargodan, İran halkının olumsuz yönde etkilenmemesini temenni eden Gülaçar, ambargo kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.Van Milletvekili İrfan Kartal da, ülkelerin komşularının kim olacağını belirleme imkanına sahip olmadığını ifade ederek, "Ancak komşuları ile ilişkilerinin dostluk, rekabet ya da husumet temelinde ilerlemesini belirleme imkanına sahiptirler. Bu nedenle iki ülke arasında dostluk dili ortak payda olarak geliştirilmelidir. Sınırdaş olan iki ülke yerelinde Van ve Hoy gibi sınır şehirleri, Türkiye - İran arasındaki ekonomik ilişkilerden hak ettiği payı alamamaktadır. Bunun için ulaşım ve iletişimin yanı sıra finansal, bürokratik ve diplomatik alanlardaki eksikliklerin süratle giderilmesi gerekmektedir" diye konuştu.Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, İran'la ticaretin geliştirilmesini candan arzuladıklarını ifade ederek, Türkiye ve İran arasında ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyası ve coğrafyamız için bir şans olduğunu hatırlatan Arvas, Başkan Erdoğan'ın haksızlık karşısında Müslümanların sesi olduğunu ifade etti. Nükleer enerji konusunda İran'dan yana tavır alan Türkiye'nin, ambargo konusunda da net tavır takındığını kaydeden Arvas, din kardeşliği olan iki Müslüman ülke arasında ticaret, turizm, kültürel ve insani konularda işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla hükümetler ve iller arasında teşvik edici uygulamaların arttırılması ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Arvas, "Bu kapsamda; Türkiye ve İran arasında bulunan Van Kapıköy-Razi Kara Sınır Kapısının transit geçişlere açılması için Hoy-Razi arasında bulunan yıllardır sürüncemede kalan Kotor vadisindeki yolun ihya edilmesi, Türkiye-İran arasında bulunan Çaldıran Çilli Sınır Kapısı ile Başkale Gelincik Sınır Kapısının açılması, İran hükümeti tarafından yurt dışı çıkış haçlarının 10 kat arttırıldığı ve sonraki her seyahat için harç bedelinin yüzde 50 olarak katladı. Konunun Türkiye lehine yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Dış Ticaret Merkezi olan Van'da, İran devlet bankaları tarafından bir banka şubesinin açılması, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak ve kolaylaştırmak amacıyla günün ihtiyaçları dikkate alınarak Van'da İran Konsolosluğu açılması, İran'a giriş yapan nakliye araçlardan yakıt harcırahı alınmaması, Van'da İran ile Ortak Serbest Ticaret Bölgesi veya açık Pazar kurulması ve günlük ticaretin arttırılması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimlerinde öğrenim gören öğrencilere denklik verilmesi, İran'daki gümrük işlemleri saat, zaman ve binanın uyumlu hale getirilmesi gerekir" dedi.Arvas'ın dile getirdiği konular istişare edilerek bu başlıklarının takip edilmesi ve ortak toplantı yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve İran arasında ilişkilerin düzeyli ve düzenli olduğunu belirten Büyükelçi Fard, bugüne kadar iki ülke arasında 4 büyük zirve ve 26 karma ekonomik toplantısı yapıldığını paylaşarak, yakın zamanda 5. büyük zirvenin ve 27. KEK toplantısının Ankara'da yapılacağını kaydetti. Van'da konsolosluk ve banka şubesi açılması konusunda çalışacaklarını ifade eden Büyükelçi Fard, toplantıda gündeme gelen bütün konularda İran Dışişleri Bakanlığına rapor göndereceklerini söyledi. Sınır ticaretinin geliştirilmesi ve altyapının yetersizliği konusunda hemfikir olduklarını aktaran Fard, iller arasındaki ticari potansiyelin büyütülmesi konusunda karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Harçlar konusunda Batı Azerbaycan milletvekilleri tarafından verilen bir önerge ile bu uygulamanın başlatıldığını belirten Fard, konuyu takip ettiklerini söyledi. Van'ın İran için stratejik bir şehir olduğunu kaydeden Büyükelçi Fard, İran vatandaşlarının memnuniyetlerini bildiklerini ifade ederek, Van halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - VAN