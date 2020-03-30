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İran Büyükelçisi Ferazmend: "Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye'nin İran'a gönderdiği tıbbi ve insani yardım malzemeler nedeniyle teşekkür etti.

30.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:00
İran Büyükelçisi Ferazmend:
İran 'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Türkiye 'nin İran'a gönderdiği tıbbi ve insani yardım malzemeler nedeniyle teşekkür etti.
AA muhabirine konuşan Ferazmend, "Türkiye'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.
Kovid-19 salgınının son yıllarda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtığını belirten Ferazmend, ekonomik yaptırım uygulayan ABD'nin Avrupa ülkelerine İran'a insani yardım konusunda izin vermediğini söyledi.
Büyükelçi Ferazmend, "Tüm dünya ülkeleri siyasi ve coğrafi farklılıklarını bir yana bırakarak bu yıkıcı virüse karşı el ele vermeli ve hep birlikte karşı koymalıdırlar." ifadelerini kullandı.
Tıbbi yardım İran'a ulaştı
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında İran'a gönderdiği 10 ton tıbbi ve insani yardım malzemesini taşıyan İran Ordusu'na ait uçak sabah saatlerinde ülkeye iniş yaptı.
Malzemelerin arasında ilaçlar, maskeler, yalıtımlı giysiler, eldivenler, gözlükler, ateş ölçerler, el ve yüzey dezenfektanları bulunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ankara, İran, Güncel
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