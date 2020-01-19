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İran cenazeleri Ukrayna'ya teslim etti

İran yönetimi, başkent Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazelerini ülkeye teslim etti.

19.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:21
yönetimi, başkent 'da düşürülen uçakta hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerini ülkeye teslim etti.
İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının cenazeleri bugün İran yönetimi tarafından ülkeye gönderildi. Başkent Kiev'deki Uluslararası Borispol Havaalanı'nda gelen cenazeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere hükümetin tamamı ve çok sayıda yetkili karşıladı. Acılı aileler tabutların başında yakınları için gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılanlar tabutlara çiçek bıraktı.
Yerel saat ile 13.00'da başlayan cenaze töreni 19.00'a kadar devam edecek ve ölenlerin aileleri taziyeleri kabul edecek.
8 Ocak'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran Devrim Muhafızları tarafından ateşlenen roketle vurularak düşürülmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
(Bekir Keskin/İHA)
İran cenazeleri Ukrayna'ya teslim etti

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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