Haberler» Güncel» Haber

İran Cezayir'e ait petrol tankerini serbest bıraktı

İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı.

20.07.2019 21:15 İran Cezayir
İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı.
Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam şirkete ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu.
Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti.
Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti.
Kaynak: AA
Cezayir, İran, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:17   Başkan Özacar'dan Nijerya'da kaçırılan kaptanın ailesine ziyaret
21:15   İran Cezayir'e ait petrol tankerini serbest bıraktı
21:13   Suudi Arabistan, alıkoyduğu İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı
21:12   Bakan Soylu ile Pakdemirli gençlik kampında
21:12   Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri
21:09   Baraj gölüne giren genç boğuldu
21:08   ÇEKMEKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN