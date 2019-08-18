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İran: Çıkarlarımız gözetildiği sürece Nükleer Anlaşma'ya sadık kalacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Irakçi, İran'ın çıkarları gözetildiği sürece Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalacaklarını söyledi.

18.08.2019 12:21 İran: Çıkarlarımız gözetildiği sürece Nükleer Anlaşma'ya sadık kalacağız
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Irakçi, İran'ın çıkarları gözetildiği sürece Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalacaklarını söyledi.

IRNA'da yer alan habere göre, İran İslami Şura Meclisi Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü Mehrdad Lahuti, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Irakçi'nın katılımıyla düzenlenen toplantıyı değerlendirdi. Lahuti, "Irakçi toplantıda, İran'ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası meşruiyeti olduğunu ve nükleer anlaşmadan umduğu çıkarları elde ettiği sürece anlaşmaya bağlı kalarak düşmanın saldırılarına karşı misilleme yapacağını açıkladı" dedi.

Lahuti ayrıca, "Irakçi, İran Dışişleri Bakanlığı'nın, bölgede ABD komplolarını engellemeye ve önlem almaya çalıştığını belirtti" ifadelerini kullandı.



İran, Dünya

Kaynak: DHA

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