İran Çıkış Harçları Van Ekonomisini Vurdu

16 Kasım 2018 Cuma 10:18



16 Kasım 2018 Cuma 10:18

İran'ın yurt dışı çıkışlarında uyguladığı yüksek harçlardan dolayı Van'a gelen turist sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanırken, turistlerin konaklama ve alışveriş süresi de azaldı.İran İslam Cumhuriyeti'nin 2018 Nisan ayında uyguladığı yüksek harç düzenlemesi, kentte giriş yapan turist sayısını düşürdü. Daha önce sadece 23 lira ödeyerek çıkış yapan İranlılar, yeni düzenlemeyle birlikte 10 kat atışla 230 lira ödemeye başladı.Diğer taraftan İran'ın resmi para birimi Tümen, hem uluslararası paralara hem de Türk Lirası'na (TL) karşı değer kaybetti. Tümen'in değer kaybetmesi ve harçlardaki artış, Kapıköy Gümrük Kapısından giriş yapan İranlı sayısını azaltırken, konaklama ve alışveriş süresinde de ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oldu.İHA muhabirine konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İran'ın yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşları için yaptığı düzenlemenin alışveriş yapma ve konaklama imkanını da kısıtlı hale getirdiğini belirtti. Geçtiğimiz yıllarda Van'ın yerel ekonomik ticaretini canlı tutan İranlı turistleri misafir etmenin huzurunu yaşadıklarını ifade eden Takva, "2017 verilerine baktığımız zaman sınırlı hizmet veren Kapıköy Gümrük Kapısından 500 bin civarında bir giriş olduğunu gözlemledik. Bu sayı 2018 yılında 750 bin civarında kapanacağını umuyorduk. Fakat nisan ayında İran İslam Cumhuriyeti kendi vatandaşına yurtdışı çıkış harçlarına bir zam uyguladı. Bu yüksek bir meblağ oluşturdu. 23 TL'ye tekabül eden yurtdışı çıkış harçları neredeyse 10 kat artırılarak 230 lira civarında bir rakama ulaştı. Bu hakikaten kabul edilebilir bir rakam değildir. Aynı zamanda bizleri de şoke eden yaklaşım oldu" dedi."320 bin civarında giriş oldu"Bu yıl yaklaşık 320 bin İranlı turistin kentte giriş yapığını açıklayan Takva, "Halihazırda bu ay itibariyle yaklaşık 320 bin civarında bir giriş oldu. Harçların yüksek olmasına rağmen İranlı turistlerin kentimizi tercih ettiğini ve tatillerini burada geçirmeye çalıştıklarını, kısmen de olsa alışverişlerini bölgemizde gerçekleştirdiklerini görmenin memnuniyeti içerisindeyiz" diye konuştu."Ciddi bir daralma olduğunu tahmin ediyorum"Yaşanan olumsuzlukların İranlıların alışveriş yapma ve konaklama imkanını kısıtlı hale getirdiğini dile getiren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:"İran'ın resmi para birimi Tümen, ulusalarası paralara karşı bir değer kaybediyor. Aynı zamanda İran Tümeni, Türk Lirası'na karşı da bir değer kaybediyor. İran Tümen'inin ciddi anlamda bir devalüasyonla karşı karşıya kaldığını hepimiz gözlemliyoruz. Bu da ister istemez buraya gelen vatandaşların alışveriş yapma ve konaklama imkanını kısıtlı hale getiriyor. Daha önce gelip bir hafta konaklayan insanlar, bu süreleri azalttılar. Yine buradan günübirlik yaptıkları ticaret, alışveriş üzerinden de ciddi bir daralma olduğunu tahmin ediyorum."Takva, 2019 yılında 5'incisini yapacakları alışveriş festivaliyle birlikte kentte gelen İranlı turist sayısının önceki yıllara göre rakamsal olarak bir artış yaşayacağını da sözlerine ekledi. - VAN