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İran "Çin'e petrol imtiyazı" iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Çin'e petrol satışında imtiyaz tanıdıkları" iddialarını yalanladı.

30.09.2019 10:24İran
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Çin'e petrol satışında imtiyaz tanıdıkları" iddialarını yalanladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Zarif, Çin'e petrol satımında iskonto yaptıkları ve uzun vade tanıdıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Zarif, "Çin'le 25 yıllığına yaptığımız stratejik anlaşma, İran'ın teklifiydi. Üzerinde çalışılıyor. Henüz hiçbir maddesi yok ki bir faydası olsun." ifadelerini kullandı.
İngiltere merkezli Petroleum Economist haber sitesi, İran ile Çin arasında 2016'da 25 yıllığına imzalanan stratejik anlaşmanın Çin'e yuan ile ucuz ve uzun vadeli petrol satışını sağlayan imtiyazlar içerdiğini öne sürmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Kaynak: AA

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