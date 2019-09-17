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İran Çin ile 400 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını yalanladı

İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Muhammed Rıza Hariri, İran ile Çin arasında 400 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.

17.09.2019 15:00İran Çin ile 400 milyar dolarlık anlaşma yapıldığını yalanladı
İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Muhammed Rıza Hariri, İran ile Çin arasında 400 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı iddialarını yalanladı.

İran ile Çin arasında 400 milyar dolarlık bir anlaşmanın olmadığını söyleyen İran-Çin Ticaret Odası Başkanı Hariri, iki devletten de konuya ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmadığına işaret ederek, "Bu konu ilk olarak Batı merkezli bazı medya organlarında iddia edildi" ifadesini kullandı. Bu şekilde bir anlaşmanın iki devlet makamları tarafından resmi olarak teyit edilmesi gerektiğini belirten Hariri, iki ülke tarafından da anlaşmanın resmi olarak teyit edilmediğine dikkat çekti.

Hariri, ekonomik savaş içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Ülkemiz milli çıkarlarını zedeleyen haberler karşısında dikkatli olmalıyız. Bu yöndeki haberlerin İran ve Çin makamlarınca resmi olarak aktarılması gerekir" ifadelerini kullandı.

İran ile Çin arasında 400 milyar dolar değerinde bir anlaşmanın doğru olmadığını söyleyen Hariri, İran'ın İslam devriminden sonra 85 milyar dolar yabancı sermaye ülkeye soktuğunu belirterek, "Bir anda yabancı bir ülkeden 40 yıldan 5 kat daha fazla bir yabancı sermayenin ülkeye sokulmasını düşünmek mantık dışıdır" dedi.

Petroleum Economist, Çin'in İran'a 25 yıllık bir stratejik anlaşma çerçevesinde petrol sahaları ve ulaştırma altyapısı başta olmak üzere 400 milyar dolarlık yatırım yapacağını iddia etmişti. - TAHRAN

Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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