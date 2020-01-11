Haberler » Güncel » 'İran çok yönlü soruşturmaya hazır olsun' - Haber

"İran çok yönlü soruşturmaya hazır olsun"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'ın Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğüne yönelik açıklamalarının ardından İran yönetimine, çok yönlü bir soruşturmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

11.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:55
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'ın Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğüne yönelik açıklamalarının ardından İran yönetimine, çok yönlü bir soruşturmaya hazır olmaları gerektiğini ifade etti.
İran yönetimi tarafından Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi açıklamalarının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "Uluslararası düzeyde oluşturulan komisyon çalışmalarını bitirmeden İran yönetimi tarafından uçağımızın kendileri tarafından düşürüldüğünün itirafı geldi. İran'ın tam ve açık yönlü bir soruşturmaya hazır olmalarını, suçluların bedelini ödemesini, cenazeleri bize teslim etmelerini, tazminat ödemelerini ve resmi yollarla diplomatik bir özür dilemesini bekliyoruz. Adaletin tam olarak sağlanması için 45 uzmanımızın tam olarak yetkilendirilmesini de istiyoruz" şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Ukrayna Havayolları'na ait 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına İran tarafından "insani bir hata ile yanlışlıkla" ateşlenen roketin sebep olduğu belirtilmişti.
(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33  "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununun galası yapıldı - Haber
11:27  Balıkesir'de görev yapan mülki amirler toplandı - Haber
11:27  Hurda lastikler sokak kedilerine yuva oldu - Haber
11:27  Kadın dostu hastanede anlamlı sergi - Haber
11:27  Öğretmen ve sağlıkçıların elinden "Su Kabağı" sanata dönüşüyor - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 11:35:00