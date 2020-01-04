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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin ağır bir bedel ödeyeceğini belirterek, "Bölgede son yıllarda yaşanan gerilimler, ABD'nin kabul edilemez eylemlerinin sonucu" dedi.

04.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:52

Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyen ABD'nin çok ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.

"ABD BÜYÜK BİR HATA YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Hasan Ruhani, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.

"AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"

ABD'nin Kasım Süleymani suikasti sebebiyle ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyen Ruhani, "Bölgede son yıllarda yaşanan gerilimler, ABD'nin kabul edilemez eylemlerinin sonucu" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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