İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyen ABD'nin çok ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.

"ABD BÜYÜK BİR HATA YAPTIĞININ FARKINDA DEĞİL"

Hasan Ruhani, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu. Ruhani, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.

"AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"

ABD'nin Kasım Süleymani suikasti sebebiyle ağır bir bedel ödeyeceğini söyleyen Ruhani, "Bölgede son yıllarda yaşanan gerilimler, ABD'nin kabul edilemez eylemlerinin sonucu" dedi.

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