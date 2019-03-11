11 Mart 2019, 09:46
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'ta

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyareti kapsamında Bağdat'ta.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyareti kapsamında Bağdat'ta. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak Ruhani'nin iki ülke ilişkileri ile bölgesel meseleleri konuşacağı belirtildi. Ruhani'nin ülkedeki politikacılar, liderler ve sığınmacılar ile de görüşeceği belirtiliyor. Bağdat, Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Dünya
Kaynak: DHA