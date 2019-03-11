İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'ta

<a class='keyword' href='/iran/' title='İran'>İran</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hasan-ruhani/' title='Hasan Ruhani'>Hasan Ruhani</a>, resmi ziyareti kapsamında <a class='keyword' href='/bagdat/' title='Bağdat'>Bağdat</a>'ta. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/irak-cumhurbaskani/' title='Irak Cumhurbaşkanı'>Irak Cumhurbaşkanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/berhem-salih/' title='Berhem Salih'>Berhem Salih</a> tarafından resmi törenle karşılanacak Ruhani'nin iki ülke ilişkileri ile bölgesel meseleleri konuşacağı belirtildi. Ruhani'nin ülkedeki politikacılar, liderler ve sığınmacılar ile de görüşeceği belirtiliyor.