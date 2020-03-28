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İran Cumhurbaşkanı Ruhan: "Korona virüste pik seviyeye hazırız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsün ilk ortaya çıktığı 19 Şubat tarihinden bugüne kadar virüs ile mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Salgın, pik seviyesine ulaşsa dahi sağlık sistemimiz buna hazırlıklı" ifadesini kullandı.

28.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:45
İran Cumhurbaşkanı Ruhan:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsün ilk ortaya çıktığı 19 Şubat tarihinden bugüne kadar virüs ile mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Salgın, pik seviyesine ulaşsa dahi sağlık sistemimiz buna hazırlıklı" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüs ile mücadele toplantısında konuştu. Ruhani korona virüsün ilk ortaya çıktığı 19 Şubat tarihinden bugüne kadar virüs ile mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Salgın önümüzdeki bir kaç hafta daha devam ederek pik seviyesine ulaşsa dahi sağlık sistemimiz buna hazırlıklı" ifadesini kullandı. Korona virüs ile mücadelede diğer ülkelerden iyi durumda olduklarını kaydeden Ruhani, "Bazı ülkelerde olduğu gibi yer olmadığı için hastane koridorlarında yatan hastalarımız yok veya ölülerimizi soğutucular içerisinde kamyonlarla taşımıyoruz" şeklinde konuştu.

Korona virüs ile mücadelede sosyal izolasyonun önemine işaret eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, salgına karşı millet olarak mücadele verdiklerini belirterek, "Eğer vatandaşlarımız bu konuda bizimle işbirliği yapmazsa, alınan önlemlerden bir sonuca varamayız" dedi.

Korona virüs belirtileri gösteren her İranlının 14 gün karantinada kalması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bizim vatandaşlarımızdan ricamız korona virüs belirtileri gösterenlerin kendilerini gönüllü karantinaya almaları. Kendinizi toplumdan uzaklaştırın. Bu konuda korona virüs ile mücadele komisyonuna bir öneri sunuldu ve hastalık belirtileri göstermesine rağmen dışarıya çıkanlar hakkında nasıl bir karar alınacağı kararlaştırılacak" ifadelerini kullandı.

İran'da son 24 saat içerisinde 144 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 378, vaka sayısı ise 32 bin 332'e yükseldi. - TAHRAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika

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Haberler ›› Politika ››İran Cumhurbaşkanı Ruhan: 'Korona virüste pik seviyeye hazırız' - Haberler

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