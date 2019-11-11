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BBC

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk

ABD'nin ağır yaptırımları nedeniyle çıkardığı petrolü dışarıya satmakta zorlanan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası bulduklarını duyurdu.

11.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:07İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk

Hasan Ruhani, ülkenin güneybatısında 53 milyar varil rezerve sahip yeni bir petrol sahası bulduklarını açıkladı. Huzistan eyaletinde 2 bin 400 kilometrekarelik bir alanı kapsayan sahanın, İran'ın kanıtlanmış petrol rezervlerini üçte bir oranında artıracağı belirtiliyor.

YAPTIRIM NEDENİYLE DIŞARIYA PETROL SATAMIYORLAR

İran, ABD'nin ağır yaptırımları nedeniyle çıkardığı petrolü dışarıya satmakta zorlanıyor. Yaptırımlar, ABD'nin İran'la BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında varılan nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesinden sonra uygulanmaya başlanmıştı.

"YÜZDE BİRİNİ ÇIKARSAK..."

Yarı resmi Fars ajansının haberine göre Ruhani, dün Yezd kentinde konuşan Ruhani, İran halkına bir müjde vermek istediğini belirterek şunları söyledi: "53 milyar varil petrol olan bir petrol sahası bulduk. Tam 53 milyar varil. Bostan'dan Umidiye'ye uzanan çok büyük bir petrol sahası. 2400 kilometrekare büyüklüğünde 80 metre derinliğinde. Petrol sahasından üretimimiz yüzde bir artsa bile İran'ın petrol gelirleri 32 milyar dolar yükselecek. Beyaz Saray'a diyorum ki, siz İran'ın petrol satışını engellerken bizim işçilerimiz ve mühendislerimiz 53 milyar varil petrol buluyor."

Yeni alanın 65 milyar varil rezerve sahip Ahvaz'dan sonraki iki en büyük petrol sahası olduğu belirtiliyor. İran'ın kanıtlanmış petrol rezervi 150 milyar varil civarında. İran petrol rezervlerinde dördüncü gaz rezervlerinde de ikinci sırada.


Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya, Ekonomi
BBC


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