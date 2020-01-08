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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD, Süleymani'nin kolunu kesmiş olabilir ama buna yanıt olarak ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz" dedi.

08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:30 İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
Hasan Ruhani, "ABD, Süleymani'nin kolunu kesmiş olabilir ama buna yanıt olarak ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz" dedi.
ABD'nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik operasyonunun ardından İran, dün Irak'ta bulunan ABD'ye ait iki üssü vurdu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın ABD üslerini vurmasının ardından kabine toplantısında konuştu. Ruhani, "ABD, Süleymani'nin kolunu kesmiş olabilir ama buna yanıt olarak ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz" ifadesini kullandı. Ruhani, "Süleymani'nin elini kestiler ve siz bunu fotoğraflarda, görüntülerde gördünüz. ABD'nin bölgedeki ayağını keseceğiz. ABD'nin ayağının ve agresif elinin bölgeden kesilmesi sonsuza kadar olacak ve bu gerçek bir intikam olacak" dedi.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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