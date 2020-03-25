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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Alınacak sert önlemlere hazırlıklı olun"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İranlıları korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak ağır önlemler konusunda uyararak, "Vatandaşımız alınacak önlemlere karşı hazırlıklı olsun" dedi.

25.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:48
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İranlıları korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak ağır önlemler konusunda uyararak, "Vatandaşımız alınacak önlemlere karşı hazırlıklı olsun" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran 'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu. Ülke genelinde sağlık taramalarının başarılı bir şekilde artarak devam ettiğini söyleyen Ruhani, "Kimlerin karantina altına alınması gerektiğine ilişkin sağlık taramaları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda büyük işler başardı. Şu ana kadar hiçbir eyalette tıbbi teçhizat eksikliğimiz olmadı" dedi.

Bazı ülkelerden maske ve eldiven yardımları gönderildiğini belirten Ruhani korona virüs ile mücadele yaptırımların tamamen kaldırılmasının gündemde olduğunu söyleyerek, "Şu anda korona virüsle mücadelede tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde. Ek olarak İran'ın ülke dışında dondurulmuş nakdi varlıklarının da serbest bırakılmasını hedefliyoruz" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında sert önlemlerin alınacağını ve halkın buna hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Ruhani, nevruz tatili sonrasında ülke genelinde ikinci bir dalganın olabileceği uyarısında bulundu.

İlerleyen günlerde korona virüs nedeniyle oluşabilecek ikinci dalgaya karşı park ve bahçelere yasakların gelebileceğini belirten Ruhani, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. Korona virüs salgınının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin kendi menfaatleri için alındığını bilmelidir" ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ise karantina kararına ve alınan kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüs nedeniyle 143 ölüm daha gerçekleşirken, 2 bin 206 kişide virüsün görüldüğü açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son güncel rakamlarda ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 77 ve toplam vaka sayısı 27 bin 17 olduğu açıklandı. - TAHRAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Politika

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