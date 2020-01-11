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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'yanlışlıkla' düşürüldüğü duyurulan Ukrayna uçağıyla ilgili olarak "Bu kolayca kenara bırakılacak bir mesele değildir. Bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında işlem yapılmalıdır" dedi.

11.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:42

Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ruhani, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ve ABD'nin tehditlerinin sürdüğü bir atmosferde ülkedeki savunma sistemlerinin ABD'nin muhtemel saldırılarına karşı tam teyakkuz haline getirildiğini belirtti.

RUHANİ: ÜZGÜNÜZ

"Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya yol açmıştır." değerlendirmesinde bulunan Ruhani, faciaya yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

"YASAL İŞLEM YAPILMALIDIR"

Ruhani, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür faciaların tekrarlanmaması için ülkenin hava savunma sistemindeki zayıf noktaların giderilmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.

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Kaynak: AA


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