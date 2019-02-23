İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Dünya ile Bankalarımız Arasında İletişimi Güçlendirmek İstiyoruz"

Kaynak: İHA

Bilim ve teknoloji şirketlerinin genel müdürleriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bilim alanındaki ilerlemeleri ve sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tahran'da düzenlenen Perdis Teknoloji Parkı Kazanımları Fuarında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim ve teknolojideki ilerlemenin ancak özgür ortamın sağlanması ile mümkün olabileceğini belirterek, "Her çeşit kalkınma özgürlük ilkesinden kaynaklanıyor" dedi.Konuşmasında bazı ülkelerin sınırlarına duvarlar örmek istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bazı ülkeler sınırlarına duvar örmek istiyorlar ancak bunun için istedikleri bütçeyi kongreden alamıyorlar. Onlar aynı zamanda bilim için de duvar örmek istiyorlar. İran'daki bir seminere gelmek isteyen araştırmacılara vize vermiyorlar" şeklinde konuştu.Ülke içerisinde teknolojik alt yapının geliştirilmesindeki öneme değinen Hasan Ruhani; "Biz dünya ile bankalarımız arasında ilişkinin güçlenmesini istiyoruz. Bu yönde oluşturulacak teknolojik alt yapının bize desteği olacaktır. Bu yönde atılacak adımlar düşmanın baskılarını azaltacaktır. Ülkede yolsuzluk ve rantların son bulmasını istiyorsak, bunun yolu şeffaflık ve devletin elektronik sisteme geçiş yapmasıdır" dedi. - TAHRAN