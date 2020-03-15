İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Herhangi bir şehirde karantina uygulamayacağız"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran veya herhangi bir şehirde karantina uygulanmadığını ve ilerleyen günlerde de karantinanın uygulanmayacağını söyledi.
15.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:00
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran veya herhangi bir şehirde karantina uygulanmadığını ve ilerleyen günlerde de karantinanın uygulanmayacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüsünün ülke genelindeki ekonomik etkisinin görüşüldüğü ekonomi kurulunda konuştu. Ruhani ekonomi kurulunda aldıkları ortak kararın korona virüsüne rağmen ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam etmesi şeklinde olduğunu belirterek, "Sağlık protokolleri dikkate alınarak ekonomik faaliyetlerin normalleşmesi noktasında ortak karara vardık" dedi.
Korona virüsü nedeniyle bazı iş alanlarında sorunların doğal olarak meydana geldiğini kaydeden Ruhani, ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalanlara hükümetin gerekli maddi desteği sağlayacağını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran veya herhangi başka bir şehirde karantina uygulanmadığını vurgulayarak, "Bazı şehirlerde bazı alışveriş ve iş merkezlerinin karantinada olduğu haberleri doğru değil. Ne bugün, ne nevruz tatili, ne de başka bir gün karantina uygulanmayacak. Herkes kendi ekonomik faaliyetinde serbest" şeklinde konuştu.
Hükümetin vatandaşa gerekli hizmeti götürmeye devam edeceğini ve vatandaşların evde kalmasını öncelediklerini belirten Ruhani, "Elbette tüm bunlar belirlenen sağlık protokollerine göre uygulanacak" dedi.
İran'da alınacak tatil kararlarının sadece korona virüsü ile mücadele merkezine ait olduğunu belirten Ruhani, "Bu konuda valilikler veya diğer sağlık merkezleri karar alamaz. Ancak korona virüsü ile mücadele merkezi bu yönde karar alabilir" ifadesini kullandı.
İran'da son yayınlanan raporlara göre şu ana kadar 12 bin 729 korona vakası tespit edilirken, korona salgınında 611 kişi ise hayatını kaybetti. - TAHRAN
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani korona virüsünün ülke genelindeki ekonomik etkisinin görüşüldüğü ekonomi kurulunda konuştu. Ruhani ekonomi kurulunda aldıkları ortak kararın korona virüsüne rağmen ekonomik faaliyetlerin normal seyrinde devam etmesi şeklinde olduğunu belirterek, "Sağlık protokolleri dikkate alınarak ekonomik faaliyetlerin normalleşmesi noktasında ortak karara vardık" dedi.
Korona virüsü nedeniyle bazı iş alanlarında sorunların doğal olarak meydana geldiğini kaydeden Ruhani, ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalanlara hükümetin gerekli maddi desteği sağlayacağını ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran veya herhangi başka bir şehirde karantina uygulanmadığını vurgulayarak, "Bazı şehirlerde bazı alışveriş ve iş merkezlerinin karantinada olduğu haberleri doğru değil. Ne bugün, ne nevruz tatili, ne de başka bir gün karantina uygulanmayacak. Herkes kendi ekonomik faaliyetinde serbest" şeklinde konuştu.
Hükümetin vatandaşa gerekli hizmeti götürmeye devam edeceğini ve vatandaşların evde kalmasını öncelediklerini belirten Ruhani, "Elbette tüm bunlar belirlenen sağlık protokollerine göre uygulanacak" dedi.
İran'da alınacak tatil kararlarının sadece korona virüsü ile mücadele merkezine ait olduğunu belirten Ruhani, "Bu konuda valilikler veya diğer sağlık merkezleri karar alamaz. Ancak korona virüsü ile mücadele merkezi bu yönde karar alabilir" ifadesini kullandı.
İran'da son yayınlanan raporlara göre şu ana kadar 12 bin 729 korona vakası tespit edilirken, korona salgınında 611 kişi ise hayatını kaybetti. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı