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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs nedeniyle Tahran veya diğer şehirlerin karantinaya alınmadığını belirterek, "Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest" dedi.

15.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:23
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

"KARANTİNA SÖZ KONUSU DEĞİL"

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran 'da konuşan Ruhani, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest" dedi.

BAZI ŞEHİRLERDEN "KARANTİNA" HABERLERİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Ruhani, alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söylese de dün bazı şehirlerden "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri geldi.

SOKAK VE CADDELER BOŞALTILACAK

İran Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin boşaltılacağını bildirmişti.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, dün yaptığı açıklamada, eyaletin virüs nedeniyle karantinaya alındığını belirterek, market, bakkal, fırın, kasap, manav ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin faaliyetinin de yasaklandığını kaydetmişti.

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, dün eyalette Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıklamıştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 724'E YÜKSELDİ

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e, vaka sayısı ise 12 bini aştı. İran Sağlık Bakanlığı ise ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu açıkladı. Virüse yenik düşen en küçük kurbanın aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Tahran, İran, Güncel

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