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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kısa zamanda okulları açmak istiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, beyaz bölge olarak adlandıran az riskli yerleşim alanlarında okulların yeniden açılmasını istediklerini belirterek, "Ülke olarak eğitim hayatına kısa zamanda tekrar dönmek istiyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
05.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:49
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, beyaz bölge olarak adlandıran az riskli yerleşim alanlarında okulların yeniden açılmasını istediklerini belirterek, "Ülke olarak eğitim hayatına kısa zamanda tekrar dönmek istiyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Öğretmenler Haftası nedeniyle katıldığı video konferans toplantısında ülke olarak eğitim hayatına tekrar dönmek istediklerini ifade etti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede az riskli yerleşim yerleri olarak kabul edilen beyaz bölgelerde okulları tekrar açmak istediklerini belirten Ruhani, "Ülke olarak eğitim hayatına kısa zamanda tekrar dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ruhani, "İleride haftada 1 veya 3 kez öğrencilerin okula gitmesi düşünülebilir. Elbette bu konuda sonuca varmak için henüz erken. Ancak bu teklifi ayrıca düşünebiliriz" dedi. Okullardaki eğitim hayatının sanal ortamdan daha verimli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Ruhani, "Korona virüs ile birlikte eğitim hayatı televizyonlardan ve sosyal medyadan devam etti. Bu bizim için de yeni bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.

"Henüz uzun bir yolumuz var"

Ruhani, ülke olarak korona virüs salgınında 3 hafta boyunca zirveyi gördüklerini belirterek, "Korona virüsü yenecek kesin bir ilaç veya aşı olmadan virüsün geleceğine ilişkin bir şey söylememiz mümkün değil" dedi. İranlılara korona virüs ile mücadelede alınan sağlık önlemlerine uydukları için teşekkür eden Ruhani, "Halkımız bu süreçte ağır yaptırımlara rağmen iyi bir sınav verdi. Korona virüsü tamamen yenmek için henüz uzun bir yolumuz var" dedi. Korona virüs ile mücadelede ağır yükü sağlık çalışanlarının aldığını vurgulayan Ruhani, "Sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlıklar gösterdi. Hayatı yaşanabilir kılan onlar oldu" ifadelerini kullandı.

"Maske ve testleri ihraç edebilecek seviyeye geldik"

Korona virüs ile mücadelede maske ve dezenfektan ihtiyaçlarının da kalmadığını belirten Hasan Ruhani, "Ülke olarak tüm sektörlerdeki çalışanlarımız sayesinde maske ve dezenfektan ihtiyaçlarımızı karşıladık" diye konuştu. Ruhani N95 maske ve teşhis kiti üretiminde iyi bir durumda olduklarını belirterek, "Bu ürünleri ihraç edebilecek seviyeye geldik" şeklinde konuştu.

Öte yandan İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 6 bin 340'a yükselirken, vaka sayısı 99 bin 970 olarak açıklandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika, Haber

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