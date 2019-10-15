Ruhani: ABD'nin tehditlerine rağmen komşu ülkeler İran'ı yalnız bırakmıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen komşu ülkelerin İran'ı yalnız bırakmadığını belirterek, "Dost ülkeler, sözde ABD'ye saygı duyuyorlar ancak bizimle işbirliği içerisindeler" dedi.

'İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN BİR CİNAYET'

Başkent Tahran'da 66.'sı düzenlenen Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı'nda konuşan Hasan Ruhani, ABD'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarına tepki gösterdi. İlaç ile gıda yaptırımını insanlığa karşı işlenen bir cinayet olarak nitelendiren Ruhani, "Şu anda ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 95'inden fazlası ülkede üretilmektedir" ifadesini kullandı.

'ABD, AŞIRILIK YANLISI GRUPLARIN BASKISI SONUCU ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ'

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini söyleyen Ruhani, Donald Trump'ın ABD, Siyonist İsrail rejimi ve Suudi Arabistan'daki aşırılık yanlısı grupların baskıları sonucu nükleer anlaşmadan geri çekildiğini vurguladı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlar ve tehditleri karşısında komşu ülkelerin İran'ı yalnız bırakmadığını söyleyen Ruhani, " Sözde ABD'ye saygı duyuyorlar ancak bizimle işbirliği içerisindeler" dedi.