Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Korona virüs ve yaptırımlara rağmen iyi bir yıl geçireceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanların ülkenin içinde bulunduğu durumu kötü göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Bu yıl bizim için iyi bir yıl olacak.

15.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:06
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, düşmanların ülkenin içinde bulunduğu durumu kötü göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Bu yıl bizim için iyi bir yıl olacak. Düşman, halkın umudunu kırmak için kara propaganda yapıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani, hükümetin korona virüs ve işsizlikle mücadele ettiğini belirterek, "Bugün bizim endişemiz hem halkın sağlığı hem de işsizlik ile mücadeledir. Eğer bu iki sorunla iyi bir şekilde mücadele edersek, ülkeyi daha iyi duruma getirebiliriz" ifadelerini kullandı. Ruhani, tüm ülkelerin korona virüs ile mücadele etmekte olduğunu ve virüsün neden olduğu yeni durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İlk kez bir hastalık tarihsel anlam kazandı ve ülkeler korona öncesi ve sonrası şeklinde değerlendirmeler yapmaktalar" dedi.

İran'ın korona virüs ile mücadelede başarılı olması için tüm devlet kurumlarının kendi aralarında ve toplumla uyumlu şeklinde çalışması gerektiğini söyleyen Hasan Ruhani, "Hükümet kendi üzerine düşeni ve toplum kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. Hükümetin görevi korona virüsü taşıyanları tespit etmek ve onları toplumdan izole etmektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız iyi iş çıkardı" şeklinde konuştu.

Korona virüsün ilk teşhis edildiği günden itibaren ülke genelinde tüm hastanelerin halka gerekli hizmeti verdiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, hastanelerde hiçbir zaman tıbbi teçhizat ve yatak sorunu yaşamadıklarını belirterek, "Hiçbir zaman hastalarımız hastanelerde tıbbi teçhizat veya yatak sorunu yaşamadı. Bazı ülkelerde hastaların hastanelere müracaat ettiklerini ve boş yatak olmadığı için hasta kabulünün yapılamadığını gördük. Biz böyle bir durumda hiç kalmadık" dedi.

Ruhani, hükümetin bir diğer görevinin ise teşhis kitleri ve tıbbi teçhizat eksikliğini gidermek olduğunu söyleyerek, "Hükümet korona virüs ile mücadelede teşhis kitleri, solunum cihazları, eldiven, maske ve diğer dezenfektanları temin etmek zorundadır. Bu teçhizatların temini noktasında iyi bir çalışma yapıldı ve halkın ihtiyaçları karşılandı" dedi.

İyi bir durumda olduklarını belirten Ruhani, düşmanın içinde bulundukları durumu kötü göstermeye çalıştığını söyleyerek, "Düşman, hükümet için geçtiğimiz yılın kötü, bu yılın ise çok daha kötü olacağının propagandasını yapmakta. Bu doğru değil. Onlar bu karalamaları ile halkın gönlündeki umudu kırmak ve yok etmek istiyorlar" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haberler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Eczacılardan tıkanan maske sistemi için ’Satış yasağı kalksın’ talebi Haberler
Eczacılardan tıkanan maske sistemi için 'Satış yasağı kalksın' talebi
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim Haberler
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Yaş engeline takılan Fedon, balkondan komşularına konser verdi Haberler
Yaş engeline takılan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Hayırsever 5 bin ekmek satın aldı, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü Haberler
Hayırsever 5 bin ekmek satın aldı, ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Haberler
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Haberler ›› Politika ››İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Korona virüs ve yaptırımlara rağmen iyi bir yıl geçireceğiz' - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

14:43: Aksaray'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler 14:39: 'Sağlıkta şiddet' düzenlemesi, YÖK kanun teklifine eklendi - Haberler 14:37: Çeşme Belediyesi'nden "Tekrar buluşacağız" temalı "Evde kal Türkiye" videosu - Haberler 14:36: Mavi Masa ile bin talep karşılık buldu - Haberler 14:35: Güney Kıbrıs alarm veriyor: Kovid-19 nedeniyle hastalar evlerinde ölüyor - Haberler 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı 13:04: İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi - Haberler 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu