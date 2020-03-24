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Ruhani: İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde azalma başladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde yüzlerce kişinin ölmesine sebep olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Ruhani, koronavirüs beliritleri ile hastanelere başvuran kişi sayısında ve virüs sebebiyle yaşanan ölümlerde azalma olduğunu söyledi.

24.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:32

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; ülkede 23.049 kişinin koronavirüse yakalanması, 1.812 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine koronavirüsle mücadele toplantısı düzenledi. Toplantıda İran için olumlu bir haber veren Ruhani, "Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve hastanelere bu sebeple giden kişi sayısında düşüş var. Her iki haber de bizim için önemli. Aldığımız önlemlerin ne kadar önemli olduğunu göstermekte." dedi.

''HALK UYARILARI DİKKATE ALIYOR''

İranlılara Sağlık Bakanlığından gelen uyarı ve tavsiyeleri ciddiye aldıkları için teşekkür eden Ruhani, "Koronavirüs ile alakalı son rakamlar, halkın uyarıları dikkate aldığını göstermekte." dedi. Ülke genelinde hastanelerdeki eksikliklerin tamamlanması ve sağlık çalışanlarına gerekli desteğin verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Elbette şu ana kadar büyük bir sorunla karşılaşmadık. Amacımız koronavirüsün oluşturulduğu zinciri kırmak. Bunu da başaracağız." ifadesini kullandı. Koronavirüs taşıyan kişinin 14 gün evde veya hastanede karantina altında kalması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Koronavirüs taşıyan bir kişinin topluma çıkmaması gerekiyor." dedi.

''NEVRUZ TATİLİNDEN DÖNENLER TARAMADAN GEÇİRİLECEK''

Ülke genelinde halkın zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacakları marketler dışında diğer tüm iş ve ticaret merkezlerinin kapatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, okul ve üniversitelerin zorunlu olarak tatil edildiğini belirtti. Nevruz nedeniyle ülke genelinde şehirler arası araç kullanımının fazla olduğuna işaret eden Ruhani, "Özellikle bugün Tahran-Kereç şehirleri arasında araç trafiğinin çok fazla olduğu bilgisi geldi. Şehirden çıkış yapan araç sahiplerinin kimler olduğu bellidir. Tatil sonrası şehirlerine dönecek olan bu araç sahiplerinin sağlık taramasından geçirilmesi gerekiyor. Bunun şehrin giriş noktalarında yapılması gerekmez çünkü uzun kuyruklar oluşacaktır. O yüzden gerekli sağlık taraması bu kişiler ile evlerden temas kurarak da yapılabilir." dedi.

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Ruhani: İran’da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde azalma başladı

Kaynak: İHA

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'da koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerde azalma başladı
Etiketler : Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

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