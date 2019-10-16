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BBC

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi yolsuzluk suçlamasından hapse atıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin erkek kardeşi Hüseyin Fereydun, yolsuzluk suçlamasından aldığı beş yılık hapis cezasını çekmek üzere hapse atıldı.

16.10.2019 15:53İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi yolsuzluk suçlamasından hapse atıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin erkek kardeşi Hüseyin Fereydun, yolsuzluk suçlamasından aldığı beş yılık hapis cezasını çekmek üzere hapse atıldı.

Avukatı, Ruhani'nin yakın danışmanlarından biri de olan müvekkilinin Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne girdiğini söyledi.

Fereydun, geçen Mayıs ayında "rüşvet almaktan" suçlu bulunmuş ve yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bir üst mahkeme daha sonra cezayı beş yıla indirdi, ancak yasadışı yollardan edindiği bütün varlıkları iade etmesini istedi ve 310 milyar riyallik para cezası verdi

Ülkendeki resmi kurlara göre bu miktar 9 milyon ABD Doları'na denk düşüyor, ancak serbest piyasa kurlarına göre 27 milyon dolar.

Fereydun, suçlamaları reddetti ve Cumhurbaşkanı'nın bazı ılımlı destekçileri, bunun Ruhani'nin adını kirletmek için yargıdaki sertlik yanlılarının bir hamlesi olduğunu savundu.

Yargıda yapılan açıklamadaysa, yargılamaları siyasi mülahazalarla yapılmadığı iddia edildi.

Ruhani, 2013 ve 2017'deki seçim kampanyalarında, yolsuzluğa engel olmayı vaat etmişti. Ancak bu vaadini pek yerine getiremedi.

Ruhani, Fereydun soyadıyla doğdu, ancak dini okula bamamasının ardından soyadını Ruhani yaptı.


Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya
BBC


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