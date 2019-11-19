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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer anlaşmanın çökmesi dünyanın zararına olacaktır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın çökmesinin tüm dünya ülkelerinin zararına olacağını bu nedenle herkesin uluslararası çıkarları korumaya odaklanması gerektiğini söyledi.

19.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:50İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın çökmesinin tüm dünya ülkelerinin zararına olacağını bu nedenle herkesin uluslararası çıkarları korumaya odaklanması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ruhani, Avustralya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Lyndall Jane Sachs'ın güven mektubunu kabulünde, "ABD, dünyanın lideri olmadığını anlamalıdır. ABD de her ülke gibi bir ülkedir." ifadelerini kullandı.
Bağımsız ülkelerin ABD'nin aldığı kararlara karşı çıkmasını isteyen Ruhani, şöyle devam etti:
"Nükleer anlaşmanın çökmesi dünyanın zararına olacaktır. Bu yüzden herkes dünyanın çıkarlarını korumaya odaklanmalıdır. ABD yaptırımları er ya da geç sona erecektir, bunu daha fazla sürdüremezler."
Ruhani, Pakistan Ordusu Başkomutanı General Kamer Cavid Bacva'yı kabulünde ise iki ülke arasında yapımı devam eden boru hattını Pakistan sınırına kadar götürdüklerini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele konusunda da İslamabad yönetimiyle ortak hareket ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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