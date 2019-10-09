İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hudutları ve bölgesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik yeni harekat için de hazırlıkları sürdürüyor. Bölgede sıcak dakikalar yaşanırken dün operasyona karşı çıkan İran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda her türlü hakka sahip" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN PEŞİ SIRA AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik muhtemel askeri operasyonunu ele almıştı. Zarif, görüşmede askeri operasyona karşı olduğunu belirterek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı, terörle mücadele ile bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasının gereğini vurgulamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise bugün yaptığı açıklamada "Türkiye, güney sınırındaki endişelerinde haklı. Bu endişeleri gidermek için doğru bir yolun uygulanması gerektiğine inanıyoruz. ABD askerleri bölgeyi terk etmeli, Suriyeli Kürtler de Suriye Ordusu'nu desteklemeli" ifadelerini kullandı.

İRAN TATBİKAT YAPTI

Ayrıca İran Ordusu, ülkenin kuzeybatısındaki Urumiye kent kırsalında tatbikat başlattı. İran Ordusuna ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığının, Türkiye-Irak sınırındaki Urumiye kent kırsalında "Bir hedef, bir kurşun" sloganıyla tatbikat başlattığı bildirildi. Açıklamada, tatbikata helikopterlerin desteklediği keşif piyade birimleri ve muharebe birliklerinin katıldığı belirtildi. Önceden kamuoyuyla paylaşılmayan tatbikatın kaç gün süreceği hakkında ise bilgi verilmedi.

MSB: HAZIRIZ

Millî Savunma Bakanlığı, TSK'nın Fırat'ın Doğusu ve İdlib'e yapmayı planladığı harekata ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sınır ötesi operasyonun adını vererek, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca tank görsellerine de yer verildi.

BAKAN AKAR: İNTİKALLER SÜRMEKTE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine yapılması planlanan Güvenli Bölge harekatıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız devam etmekte. İntikaller, hazırlıklar sürmekte" dedi.

AA muhabirinin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekattaki hazırlıklarda gelinen son duruma ilişkin sorusunu cevaplayan Akar, "Harekat ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte, intikaller, hazırlıklar sürmekte. Bunları da komutan arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip etmekteyiz. Ancak bugünkü yaptığımız faaliyet de önemli bir faaliyet. Mazisi şan ve şerefle dolu kartal yuvası Harp Okulu'nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış töreni var. Harbiyelilerle birlikte olacağız, onlarla yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, bu önemli günü birlikte kutlayacağız" şeklinde konuştu.