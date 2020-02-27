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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ebtekar, korona virüsüne yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'a korona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.

27.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:39İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ebtekar, korona virüsüne yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume Ebtekar'a korona virüsü teşhisi konulduğu açıklandı.

Kadın ve Aile'den sorumlu Cumhurbaşkan Yardımcısı Masume Ebtekar'da korona virüsü tespit edildi. Ebtekar'ın Basın Danışmanı Feriba Ebtehaç "Korona Virüsüyle alakalı bazı belirtiler gösteren Masume Ebtekar'dan örnekler alınarak test edildi ve gelen cevap neticesinde testler pozitif çıkmıştır" dedi. Ebtehaç, "Masume Ebtakar şu anda hastalığı nedeniyle evinde tedavi görmektedir. Feriba Ebtehaç,"Yakın çalışma arkadaşlarının da bu virüse yakalanma ihtimalleri de göz önünde bulundurularak onlara da test uygulanmış ve test sonuçlarının da cumartesi günü açıklanacağını bildirilmiştir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

fuat oktay, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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