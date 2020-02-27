Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 40'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) İran 'da can almaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Yardımcısı Masume İbtikar'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

"EKİPTEKİ HERKES GEREKLİ TESTLERİ YAPTIRDI"

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Danışmanı Feriba İbtihac, İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbtikar'ın hastalığını evinde geçirdiğini belirten İbtihac, "Virüs bulaşma ihtimali nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekibindeki herkes gerekli testleri yaptırdı ancak sonuçlar cumartesi günü çıkacak" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu. Ülkede virüs hızla yayılırken, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ile Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Müçteba Zünnur da koronavirüse yakalanmıştı.

KUM KENTİNDE 49 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Öte yandan, Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Ebraze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 49 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Ebraze, "Kum'da koronavirüs şüphesiyle 432 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Dün saat 16.00'ya kadar 49 kişi taburcu edildi." dedi.

Ebraze, kentte koronavirüs tedavisinin Kamkar, Furkani, ve İmam Rıza hastanelerinde yapıldığını belirtti.

RUHANİ: KARANTİNA YÖNTEMİNİ KULLANMAYACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, ülkedeki koronavirüs vakalarının korkulan boyutlarda olmadığını söyledi. Ruhani, "Koronavirüse karşı karantina uygulamasına gitmeyeceğiz. Bu yöntemi kullanmayacağız." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE SINIR KAPISI KAPATILDI, UÇUŞLAR DURDURULDU

Türkiye, İran'dan gelen koronavirüs haberlerinin ardından sınırı kapatmıştı. THY'nin de aralarında bulunduğu uçaklar uçuşları durdururken, Sivil Havacılık İran'a uçuşu yasakladı. İran'daki Türkler ise muayene edilerek ülkeye alınıyor. Gelenler 14 günlük karantina sürecini tamamlamadan serbest bırakılmıyor.