İran Cumhurbaşkanı Yardımcısından Türkiye'ye Turizm Övgüsü

İran
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Turizm, El sanatları ve Kültürel Miras Kurumu Başkanı Ali Esger Monsan, İstanbul
Havalimanı Projesi'nin Türkiye
'nin turizm konusundaki ciddiyetinin neticesi olduğunu söyledi.
İran Gazetesine konuşan Monsan, Türkiye'nin yabancı turistler için cazibe merkezi olduğunu belirterek, ülkesinin bu konuda şu ana kadar başarısız olduğunu belirtti.
Monsan, 29 Ekim
'de dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın açılmasının Türkiye'nin turizm konusundaki ciddiyetinin neticesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bizim sorunumuz ise bir havalimanı inşa etsek dahi bunun arkasını dolduracak turizm bakışına sahip olmamamızdır. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri
gibi ülkeler turizm sayesinde kendilerini başarılı ülkeler haline getirirken bizim ülkemizdeki turizm geriden geliyor."
Monsan, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı hakkında da bilgi vererek, İran'ı ziyaret eden Suudi Arabistanlı turistlerin sayısının azaldığını buna karşın Türkiye ve Azerbaycanlı turist sayısında artış kaydedildiğini aktardı.