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İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

İran'ın Simnan eyaletinde koronavirüs teşhisiyle 1 hafta önce tedavi altına alınan 103 yaşındaki kadının hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

17.03.2020 23:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 01:05

Dünya yaklaşık 8 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sevindiren bir gelişme yaşandı. İran 'da Simnan Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarından Nevid Danayi yaptığı açıklamada, 103 yaşındaki bir kadının korona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

HASTALIĞI 1 HAFTADA ATLATTI

Doktor Danayi, "Yaklaşık bir hafta önce korona virüsü teşhisi ile Simnan'da bulunan Kevser Hastanesine yatışı gerçekleştirildi ve tıbbi tedavi gördükten sonra iyileşerek bugün taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA VİRÜSTEN 988 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan İran'da Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle ölü sayısının 988 ve vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

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İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : İran, Güncel

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