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İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:52
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
İran 'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İran, Ekonomi

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