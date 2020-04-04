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İran'da 106 yaşındaki hasta korona virüsü yendi

İran'ın Kum kentinde 14 gündür korona virüsü tedavisi gören 106 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.

04.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:05
İran'da 106 yaşındaki hasta korona virüsü yendi
İran 'ın Kum kentinde 14 gündür korona virüsü tedavisi gören 106 yaşındaki hasta iyileşerek taburcu edildi.
İran'da korona virüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde bulunan Fergani hastanesinde 14 gündür korona virüs tedavisi gören 106 yaşındaki erkek hasta bugün iyileşerek hastaneden taburcu edildi. İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da son 24 saat içerisinde 134 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 3 bin 294, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İran, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İran'da 106 yaşındaki hasta korona virüsü yendi - Haberler

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