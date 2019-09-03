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İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğün görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerin İranlı aktivist Masih Alinejad tarafından yayımlanmasının ardından düğün iptal edildi.

03.09.2019 22:08

İran'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunun düğünü görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu. O anların videosu İranlı aktivist Masih Alinejad tarafından sosyal medyada yayımlanıp tepki çekmesinin ardından düğün iptal edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gazeteci Masih Alinejad, Twitter hesabından 13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğun kendinden yaşça büyük bir adamla evlendirildiği bir videoyu yayımladı. İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti'nde çekildiği belirtilen videoda yetişkin ve çocukların toplandığı bir kutlama görülüyor. Odanın tam ortasında da ise gelin ile damat oturuyor. ?Küçük kızın henüz 13 yaşında olduğunu yazan Alinejad, videoyu ilk gördüğünde gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

VİDEOYU YAYIMLADIĞI İÇİN TEHDİT ETTİ

Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Alinejad, evliliğin iptal edildiğini duyurdu. Küçük yaşta çocukların evlendirilmesine izin veren yasaların hala geçerli olduğunu hatırlatan İranlı aktivist, bu videoyu paylaştığı için damadın kendisine tehditlerde bulunduğunu yazdı.

İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Twitter, İran, 3. Sayfa, Dünya

YORUMLAR (133)
MERTCAN: önce kendi ülkemize bakalım ilkokullarda ortaokullarda bile sevgilisi olmayan çocuk kalmadı onbeş yaşındaki kızlar göbek deliğini gösteriyor taciz tecavüz cinayet faiz zina fuhuş uyuşturucu bataklığına batmış toplum meşru dairede kıyılan nihaha yaşı küçük diye karşı çıkıyor bizim atalarımızda böyle evleniyordu ama şimdikinden çok daha temiz bir toplumdu
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SİVASLI İBOCAN: Bunlara fırsat veren, dinden edepten laf eden sapıklar oldukça böyle çocukların haberi bitmez. . .
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ADINIZI YAZIN: Senin gibi hocanın Allah belasını versin
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ADA: 13 yaşından daha küçük yazık
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TEBER TEBERİM: Kesinlikle karsiyim ama turkiyede de aleyna tilki yapinca kimsenin giki cikmiyor.zengin unlulere hersey serbest.iki yizlu olmayin
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SEMRA: Hangi zamanda hangi mekanda hangi şartlarda olursa olsun çocuklarla evlenmek pedofilidir ve bu tür insanlar cidden sapıktır ve bu insanların toplumdan uzaklaştırılması gerek ve sapıklıkları sadece cinselliklede kalmayıp tüm insanlara zarar vermeye çalışırlar
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SEMRA YA: önce ''çocuk'' tan kastettiğini tanımla. biyolojik yasaya mi yoksa insanların yapboz yasasına mı dayanıyorsun öğrenelim.
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1 11
.: Mehmet efendi, pedofili ne biliyor musun?
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11 2
MEHMET: Memlekette ki her gün hastane yada başka yerde evlilik dışı ilişki ile doğum yapan çocuklara nedemek lazım Onlar gönül rızası ile mi ? Diyeceğiz (!)...
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HADİ LEN: Sizin kültürünüz size baskalarinin kulturu onlara. Her b.ka atlamayin
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1 1
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