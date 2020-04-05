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İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti

İran'da korona virüsünden son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükselirken, vaka sayısı 58 bin 226 oldu.

05.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:30
İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti
İran 'da korona virüsünden son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükselirken, vaka sayısı 58 bin 226 oldu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 483 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 151 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 58 bin 226'ya, ölenlerin sayısının 3 bin 603'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 22 bin 11 kişiye ulaştığını ifade etti.
Cihanpur, 4 bin 57 hastanın durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyleyerek, "Ülkede şu ana kadar toplam 189 bin 790 Covid-19 testi yapıldı" dedi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel
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