İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti
İran'da korona virüsünden son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükselirken, vaka sayısı 58 bin 226 oldu.
05.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:31
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 2 bin 483 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 151 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 58 bin 226'ya, ölenlerin sayısının 3 bin 603'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 22 bin 11 kişiye ulaştığını ifade etti.
Cihanpur, 4 bin 57 hastanın durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyleyerek, "Ülkede şu ana kadar toplam 189 bin 790 Covid-19 testi yapıldı" dedi. - TAHRAN
Kaynak: İHA
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